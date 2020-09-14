Великий Новгород, , 12:11 — REGNUM В Новгородской области вновь отмечен суточный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией — 28 человек за 13 сентября, и только пять из ранее заразившихся выздоровели. Об этом 14 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 4689 зараженных коронавирусной инфекцией, 28 из которых — за последние сутки.

Новые случаи были зарегистрированы: 11 — в Великом Новгороде, четыре в Новгородском и Пестовском районах. По два случая в Любытинском, Старорусском и Чудовском районах и по одному в Боровичском, Валдайском и Волотовском районах.

На сегодняшний день продолжают лечение под наблюдением врачей 798 местных жителей. 3891 человек уже выписаны по выздоровлению.

С начала пандемии коронавируса в Новгородской области было проведено 114 186 исследований, за прошедшие сутки — 365. На данный момент 14 559 человек сняты с наблюдения, 2307 новгородцев продолжают под ним находиться.

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