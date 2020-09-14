Сеул, , 12:06 — REGNUM Шесть из десяти граждан Южной Кореи негативно относятся к решению правительства об оказании финансовой помощи лицам старше 13 лет на оплату услуг связи в размере 20 тыс. вон (~$16,9). Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного 11 сентября среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, 58,2% респондентов придерживаются негативной точки зрения относительно данного решения.

37,8% опрошенных придерживаются противоположного мнения, 4% респондентов — воздержались от ответа.

Напомним, что решение об оказании финансовой помощи лицам старше 13 лет на оплату услуг связи было принято 9 сентября в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с главой правящей Демократической партии «Тобуро».

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