Тверь, , 11:57 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября.

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За сутки новых выписанных после коронавируса в регионе не зарегистрировано. Статистика смертности не изменилась.

Всего в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 5729 человек, выздоровели 4344 человека, скончались 217.