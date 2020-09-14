Липецк, , 11:54 — REGNUM В Липецкой области 14 сентября подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5549 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4903 человека были выписаны после курса лечения, в том числе четыре — за последние сутки. 34 человека скончались.

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