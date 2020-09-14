Краснодар, , 11:52 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября.

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«В Краснодаре выявлен 41 заболевший, среди них двое детей возрастом два месяца и 17 лет. В Сочи подтверждено 11 заболевших, в том числе 10-месячный ребенок. В Туапсе выявлено семь случаев, в Новороссийске — шесть. По три случая в Выселковском, Белореченском, Лабинском и Курганинском районах. По два заболевших в Горячем Ключе, Новокубанском и Кущевском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 12 469 человек, выздоровели 9894 пациента, скончались 224 человека. В тяжёлом состоянии в стационарах остаются 33 пациента, они подключены к аппаратам ИВЛ и находятся на ЭКМО.