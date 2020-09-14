Москва, , 11:53 — REGNUM Около половины граждан РФ (45%) уверены, что России не нужно вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Считают, что России нужно поддержать действующего президенты республики Александра Лукашенко 29% российских граждан. За поддержку оппозиции выступают только 3% опрошенных.

По мнению 36%, Россия сейчас влияет на ситуацию в Белоруссии — оказывает политическую помощь Лукашенко (7%) и обещает силовую поддержку (5%). Придерживаются противоположного мнения 29%. Затруднились ответить 22% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 28−30 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в формате «один на один».

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