Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 57 человек. Об этом 14 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 57 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в России скончались 18 635 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ за минувшие сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом.