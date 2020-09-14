Москва, 14 сентября 2020, 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 57 человек. Об этом 14 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксировано 57 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего с начала распространения вируса в России скончались 18 635 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в РФ за минувшие сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом.