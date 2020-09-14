Тула, , 11:49 — REGNUM 13 пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области за период с 7 по 14 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правления региона.

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«Это жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов в возрасте от 44 до 95 лет. У 9 пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 348 человек», — уточнили в оперштабе.

Выздоровели после коронавируса за неделю 272 жителя Тулы и других районов области, всего выздоровевшими признаны 8616 человек.

За неделю в регионе подтвердилось 200 новых случаев заражения коронавирусом, у жителей 20 районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9654 случая заражения.