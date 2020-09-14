Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 36 заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, в регионе зарегистрирована еще одна смерть пациента, ранее заболевшего COVID-19. Об этом 14 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Суточный уровень выявления новых случаев в Ленобласти незначительно вырос с начала сентября. С учетом новых данных, всего в регионе подтвержден 7301 случай за всё время пандемии. Выздоровели от COVID-19 за всё время 5228 человека, 87 человек умерли.

Наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (7), Кудрово (5), Выборг (4).

Еще по три случая было выявлено в населенных пунктах Малое Верево Гатчинского района и Лаголово Ломоносовского района, по два случая в поселке Лебяжье Ломоносовскогой района и городе Гатчина. Еще в 11 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

В связи со стабильной ситуацией в регионе по распространению коронавирусной инфекции местные власти продолжили смягчать ограничения, введенных для борьбы с пандемией.

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