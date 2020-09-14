Варшава, , 11:48 — REGNUM В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Польше стабилизировалась, но о прекращении пандемии не стоит говорить. Об этом глава польского Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в интервью для Dziennik Gazeta Prawna.

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По словам Недзельского, временное улучшение ситуации с коронавирусом заставило польское руководство пересмотреть тестирование на covid-19. Ранее оно затрагивало гораздо более широкую часть населения, теперь же тестирование проводится более точечно. Как правило, по отношению к тем, у кого есть определенные симптомы и показатели.

Министр опроверг информацию о планируемом закрытии школ на карантин в конце сентября: такой сценарий вообще не принимается во внимание. А также отметил, что постепенно увеличивается количество медицинских учреждений, готовых принять пациентов с коронавирусом на госпитализацию. Так, изоляторы с респираторами готовят уже в каждой районной больнице.

«Нет никаких сомнений в том, что течение эпидемии в ближайшие месяцы будет полностью отличаться от того, с чем мы имели дело до сих пор: в основном из-за осенних инфекций», — предупредил Недзельский. Именно присоединение к covid-19 других заболеваний является самой большой проблемой.

Адам Недзельски коснулся вопроса о вакцине против коронавируса. По его мнению, в этом вопросе много смелых заявлений о том, что она появится в декабре.

«Я предполагаю, что вакцина у нас появится не раньше весны. Кроме того, появилась информация о проблемах с её клиническими испытаниями. Поэтому я повторяю: мы должны научиться жить с вирусом», — пожчеркнул Недзельский.