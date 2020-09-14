Москва, , 11:48 — REGNUM Чрезвычайно высокие оценки, поставленные учащимся отдельно взятых школ по итогам проведения Всероссийских проверочных работ, вызывают подозрения в необъективности. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"К сожалению, в первый год этих работ у нас, как обычно, многие директора, учителя, главы регионов ориентировались на то, что мы будем кого-то измерять, потом рейтинговать, потом награждать, потом наказывать. Изначально речь шла о том, что при ВПР этого происходить не будет. Тем не менее, были отдельно взятые муниципалитеты, где все дети получили все пятёрки. Понятно было, что это профанация», — сказал Музаев.

Он напомнил, что изначально в методических рекомендациях указывалось, что школе рекомендовано не учитывать оценку при выставлении четвертных и годовых оценок, а также не учитывать её при решении о переводе в следующий класс.

«Тем не менее, некоторые коллективы, увы, нагнетают атмосферу, некоторые учителя начинают всерьёз готовиться к ВПР, занимаются «натаскиванием». Этого ни в коем случае делать нельзя! Ежегодно мы публично показываем школы, которые, по нашим расчётам, показывают аномальные результаты, как «школы с необъективными результатами». Сейчас такие школы остаются. Думаю, ни один родитель не хочет пребывать в иллюзии того, что оценки выставляются хорошие, а уже во время ОГЭ и ЕГЭ появляется неприятный сюрприз», — отметил Музаев.