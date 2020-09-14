Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Еще 199 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Петербурге за последние сутки Об этом сообщает 14 сентября федеральный оперативный штаб.

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Это на семь случаев меньше, чем было днем ранее. Всего в городе за время пандемии выявили 39 475 носителей вируса.

Выздоровело за сутки еще 100 человек, их общее количество достигло 27 190 человек.

Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано, в Петербурге от COVID-19 скончались, по официальной статистике, 2650 человек за время пандемии.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11 050 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на эту инфекцию находится 488 человек. Из них двое — в обсерваторе, 486 — контактные лица.

Добавим, за последние сутки в России зафиксировали еще 5 тыс. 509 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, их общее число достигло 1 млн 068 тыс. 320.

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