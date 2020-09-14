Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Как оказалось, звуки выстрелов в игре Uncharted 4 создавались при помощи «призрачных пушек». Об этом 13 сентября сообщило издание Kotaku.

Об этом стало известно из нового выпуска YouTube-шоу Boundary Break. Как оказалось, разработчики просто поднимали виртуальные пистолеты в воздух и заставляли их стрелять в стену — таким образом игроки слышали звуки выстрелов, но при этом не видели источник шума.

Напомним, Uncharted — это серия видеоигр об искателе приключений Нейтане Дрейке. В новой экранизации франшизы роль главного героя исполнит британский актёр Том Холланд.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Warframe хотят уменьшить размер игры на 15 ГБ