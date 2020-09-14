Москва, , 11:45 — REGNUM Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на учителя и родителя школьника, чтобы понять реальный уровень обучающегося. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"ВПР — это диагностические материалы, стандартизированные, и все субъекты РФ, все школы писали эти работы. Эти работы, в первую очередь, для учителя и родителя ученика, чтобы они могли понять, на каком уровне освоения материала по тому или иному предмету они находятся в данный момент», — сказал Музаев.

По его словам, материалы ВПР разработаны на федеральном уровне, и по итогам работ «легко понять знания, которые получил ученик и провёл работу учитель в течение года»: «Но это возможно лишь тогда, когда работа написана объективно и оценка выставлена объективно».