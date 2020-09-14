Чоп, , 11:47 — REGNUM В украинском городе Чоп около ста местных жителей вышли на митинг против ужесточения карантина. Об этом сообщил 14 сентября телеканала 112.ua.

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Люди возмущены тем, что город отнесли к так называемой «красной» зоне адаптивного карантина.

«Закрывают садики, школы переводят на дистанционное обучение, останавливают общественный транспорт. Люди против этого. Они стоят со специальными плакатами. Мэр пока не вышел к горожанам», — сообщила корреспондент телеканала.

По словам участников акции, дети должны продолжать ходить в школу, в городе должен работать транспорт, а местные предприниматели должны иметь возможность работать.

«Это не военное положение, чтобы оккупировать город», — заявил один из протестующих.

Как сообщало, ранее мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов заявил, что местные власти на Украине находятся в оппозиции к центральной власти, в частности из-за мер по борьбе с коронавирусом.

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