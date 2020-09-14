Якутск, , 11:48 — REGNUM В Якутии 14 сентября внеочередное пленарное заседание Госсобрания проходило в дистанционном формате под председательством первого вице-спикера парламента Александра Жиркова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всех участников интересовало, почему на связь не вышел спикер Госсобрания Пётр Гоголев.

На этот вопрос ответили в пресс-службе:

«Председатель Пётр Гоголев, как контактное лицо, ушёл 14 сентября на самоизоляцию в ожидании результатов анализов на COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ уточнил, что в настоящее время на лечении в стационарах остаются около 90 тысяч пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. При этом Михаил Мурашко отметил, что в некоторых регионах наблюдается небольшой рост заболеваемости, связанный с возвращением людей из отпусков и повышением активности у граждан.

«Говорить в России о второй волне заболеваемости COVID-19 не совсем правильно», — считает Мурашко.