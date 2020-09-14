Архангельск, 14 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Губернатором Архангельской области избран Александр Цыбульский. За него проголосовали 69,65% избирателей. По данным избиркома, на втором месте по числу набранных голосов — Ирина Чиркова (СР), за неё отдали свои голоса 16,9% избирателей. Кандидат от ЛДПР получил поддержку 6,75% избирателей, остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Явка на выборах составила 32,65%.
«Выборы губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года»
Жители Архангельской области избрали губернатором Цыбульского
В апреле 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский. Это произошло после досрочной отставки Игоря Орлова, который не собирался покидать пост губернатора и заявлял о намерении принять участие в предстоящих выборах. Очередные выборы губернатора Архангельской области назначены на 13 сентября 2020 года.