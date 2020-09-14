Архангельск, 14 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Губернатором Архангельской области избран Александр Цыбульский. За него проголосовали 69,65% избирателей. По данным избиркома, на втором месте по числу набранных голосов — Ирина Чиркова (СР), за неё отдали свои голоса 16,9% избирателей. Кандидат от ЛДПР получил поддержку 6,75% избирателей, остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Явка на выборах составила 32,65%.

Александр Цыбульский
Александр Цыбульский
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