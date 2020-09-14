Москва, , 11:39 — REGNUM Образовательные ведомства и министерства надеются, что второй волны дистанционного образования в России не будет. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет», — сказал Музаев.

По его словам, на сегодняшний день в обществе на данную тему муссируется снова «очень много мифов и домыслов».

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