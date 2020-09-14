Казань, , 11:47 — REGNUM В Казани оздоровительная кампания стартовала на месяц позже и проходила из-за действующих ограничений с 1 июля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В 21-м стационарном лагере за два месяца отдохнули 11,8 тыс. детей. Из них 219 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечили бесплатными путевками. До конца года отдохнуть смогут еще 2,1 тыс. детей.

Эпидемиологическая обстановка не позволила открыть этим летом пришкольные и палаточные лагеря, а также отсутствовали смены на побережье Черного моря. Загородные лагеря работали с 50% нагрузкой. Персонал перед каждой сменой тестировали на COVID-19. Каждый лагерь обеспечили средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, антисептиками и бактерицидными облучателями. На эти цели затратили более 1 млн рублей.

По итогам анонимного опроса, который проводил казанский центр «Ял» совместно с сервисом оценки удовлетворенности клиентов в сфере детского отдыха и туризма, 13% поступивших замечаний относятся к вкусовым предпочтениям ребенка и носят индивидуальный характер. 87% детей, отдохнувших в казанских оздоровительных лагерях, остались довольны отдыхом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 1 июля проводили летнюю оздоровительную кампанию в детских стационарных лагерях. На ее финансирование направили из бюджета республики порядка 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году.

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