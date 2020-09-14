Москва, , 11:37 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена в скором времени подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный приговор. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, работа над документом близится к завершению.

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«Время есть, — сказал в беседе с ТАСС правозащитник. — Мы уже завершаем».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Пресненском районном суде Москвы был оглашён обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову. Его признали виновным в смерти человека в автоаварии на Садовом кольце в центре Москвы в июне 2020 года и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

Сторона защиты не согласилась с приговором и подала жалобу в Мосгорсуд.

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