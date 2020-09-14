Новоуральск, Свердловская область, , 11:46 — REGNUM В Новоуральске (Свердловская область) отменили проверку температуры на въезде в город. Об этом заявил гендиректор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов в видеообращении.

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По словам руководителя, мера оказалась неэффективной. К примеру, при въезде 20 тыс. человек в закрытый город обнаруживалось лишь 10 человек с повышенной температурой.

«Это говорит о том, что выявляемость низкая», — сказал Белоусов.

Тем не менее, необходимо продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию, призвал гендиректор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заявляли, что в Новоуральске могут начать производство вакцины от коронавируса.

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