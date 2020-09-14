Медногорск, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области суд лишил водительских прав слепого горожанина. Сейчас прокуратура проверяет обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

По данным городской прокуратуры, житель Медногорска имея медицинские противопоказания обладал водительскими правами. С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога. В 2018 году горожанину поставили диагноз «слепота обоих глаз». Несмотря на это, в 2018 году мужчине выдали водительское удостоверение.

Прокурор в судебном порядке потребовал лишить слепого мужчину водительских прав. города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд прекратил действие выданного удостоверения. Решение суда в законную силу не вступило.