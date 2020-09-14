Петрозаводск, , 11:34 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили всего восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 26 человек, из числа ранее заболевших, выписаны по выздоровлению. Об этом 14 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, за прошедшие сутки в регионе выявлено всего восемь новых носителей COVID-19, в том числе одного ребенка. Таким образом, нарастающим итогом, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в республике заразились3485 человек.

«В числе новых подтвержденных случаев коронавируса шесть выявлены в Петрозаводске и два — в Лахденпохском районе (в поселке Элисенваара и в поселке Вялимяки)», — пояснил Парфенчиков.

При этом 2839человек выписаны, из которых 26— за прошедшие сутки. Также в регионе зафиксировано 32 летальных исхода.

В Республике Карелия из-за коронавирусной инфекции 362 школьника и 192 студента средних специальных учебных заведений (ССУЗ) переведены на дистанционное образование. Об этом 14 сентября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Всего в Карелии проведено159 355 исследований, из них427 за прошедшие сутки.949 человек находятся на карантине, за сутки их количество не изменилось, еще один человек находится в местах обсервации. Также с начала пандемии в республике зарегистрировано32 летальных исхода от коронавируса.

«Уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,2 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже среднероссийского показателя (12,7 случая на 100 тысяч населения)», — резюмировал глава республики.

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Помимо этого, с 1 апреля в Республике Карелия фиксируется рост числа госпитализированных, заболевших внебольничной пневмонией —1253 пациента из которых трое — за сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 75человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Отметим, что тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.