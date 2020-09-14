Астрахань, , 11:29 — REGNUM В Астраханской области 14 сентября подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6356 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 562 человека.

Выздоровели 6158 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 88 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 3211 человек, 17 тыс. 85 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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