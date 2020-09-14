Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Благодаря новой модификации пользователи Twitch смогут коллективно управлять самолётами в Microsoft Flight Simulator. Об этом 14 сентября сообщает портал PCGamer.

https://twitter.com/theGunrun/status/1305270404261453824

При помощи утилиты Twitch Plays Microsoft Flight Simulator, созданной разработчиком Рами Исмаилом, геймеры могут координировать свои действия, используя текстовый чат сервиса Twitch. Сообщается, что первый полёт по такой методике прошёл успешно.

Напомним, Microsoft Flight Simulator — это популярный авиасимулятор, выпущенный в августе 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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