Москва, , 11:22 — REGNUM В текущем году существует высокий риск сезонного нашествия гриппа, поэтому сделать прививку от этого заболевания стоит. Об этом заявил специалист в области лечения детских онкологических заболеваний, академик РАН Александр Румянцев.

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«Сейчас очень советую привиться от гриппа, — подчеркнул учёный в интервью « Российской газете ». — Так как в этом году есть особый риск его сезонного нашествия».

Врач пояснил, что «нынешняя вакцина против гриппа содержит три новых белка тех штаммов», которых в России ещё не было.

«Потому нынешний грипп особенно опасен. А уж если он наложится на COVID… Комментарии не нужны», — добавил Румянцев.

Он также посоветовал после завершения третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса привиться и от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Министерства здравоохранения России дали рекомендации о том, как не заболеть гриппом с приходом осенних холодов. По свалом экспертов, необходимо, прежде всего, организовать профилактику острых респираторных вирусных заболеваний и в первую очередь пройти вакцинацию, которая является «самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения гриппа».