Петрозаводск, , 11:24 — REGNUM В Республике Карелия из-за коронавирусной инфекции 362 школьника и 192 студента средних специальных учебных заведений (ССУЗ) переведены на дистанционное образование. Об этом 14 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 на дистанционное обучение переведены: один класс из 28 человек петрозаводского Кадетского корпуса, один класс из 25 человек петрозаводской школы №33 и еще один класс из 25 человек лицея №40.

Также с сегодняшнего дня на «дистанционку» ушли учащиеся одной группы медицинского колледжа. Это группа из 28 человек и еще восемь студентов из числа контактных. И студенты педагогического колледжа, там выведена на время из очной формы обучения одна группа из 22 учащихся.

«Таким образом из-за коронавируса на карантине находятся 362 школьника и 192 студента ССУЗов. После окончания карантина они вернутся к очной форме обучения», — отметил Парфенчиков.

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