Хабаровск, , 11:32 — REGNUM В Хабаровске на 14 сентября традиционное обучение приостановлено в 59 классах в 25 школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В случае если в классе отсутствует 20% ребят, чтобы уменьшить число контактов здоровых учеников с больными, вводят ограничения на семь дней, из которых пять, учебные.

«К сожалению, в ближайшее время, вероятно, классов, закрытых на карантин, станет больше. Похожая обстановка наблюдалась в последние месяцы 2019 года», — пояснили в управлении образования.

Сезонный подъём заболеваемостью ОРВИ в городе зафиксирован с начала сентября.

«Сейчас образовательному процессу ничего не угрожает, переводить детей на «дистанционку» не планируется, но какие-то её элементы вполне применимы для обучения здоровых учеников», — считают специалисты.

При этом волна заражений гриппом ожидается в ноябре — медики настойчиво рекомендуют сделать прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии профессор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), кандидат исторических наук Анатолий Алексеев чуть не умер от заражения коронавирусом. Врачи не торопились его госпитализировать. Он просил об эвтаназии.