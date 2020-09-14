Севастополь, , 10:58 — REGNUM Первый женский экипаж успешно сформирован на Черноморском флоте РФ, это экипаж патрульного катера. Об этом заявил 14 сентября начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Он отметил, что эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере успешно завершён. Военнослужащие-женщины прошли курсы общевойсковой подготовки и получили навыки командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

Женский экипаж выходил в море, где провёл необходимое техническое обслуживание катера, а также участвовал в учениях по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ. Женщины тренировались, в частности, метать гранаты и стрелять из штатного оружия.

Экипаж также сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. О результатах эксперимента проинформировано Главное командование ВМФ РФ.

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