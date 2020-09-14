Омск, , 10:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 32 человек, за весь период — у 9962. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в областном минздраве.

Выздоровели ещё 82 человека. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 8176 фамилий.

За сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 248.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября в Омской области было выявлено 9830 носителей коронавируса.

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