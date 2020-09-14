Уфа, , 10:48 — REGNUM 30 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-служб ведомства, всего в республике было выявлено 8223 факта заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 7666 человек, в том числе 52 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах проходят лечение 32 пациента, а 494 лечатся дома.

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