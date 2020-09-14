Сеул, , 10:41 — REGNUM В «королевской битве» PUBG может появиться новый экспериментальный режим под названием Vostok. Об этом 13 сентября сообщило издание Eurogamer.

Новый режим описывают как «смесь жанров FPS и Auto Battler». В нём геймеры будут участвовать в боях 1×1 с возможностью улучшать своё снаряжение между раундами.

Напомним, PUBG (Player Unknown's Battlegorunds) — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2017 году.

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