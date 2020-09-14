Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Популярный игровой стример Тайлер «Ninja» Блевинс подписал новый эксклюзивный контракт с Twitch. Об этом 13 сентября сообщило издание Eurogamer.

В течение следующих нескольких лет Ninja сможет вести прямые трансляции только на Twitch. Сумма сделки пока не разглашается.

Напомним, в 2019 году Тайлер Блевинс ушёл с Twitch на Mixer — новую стриминговую платформу от Microsoft. Однако в июле 2020 года сервис закрылся и Ninja начал вести переговоры о «новом месте работы».

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