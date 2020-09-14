Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Американская студия Counterplay Games опубликовала информацию о различных изданиях будущей игры Godfall. Об этом 13 сентября сообщило издание Eurogamer.

Игра будет продаваться в трёх различных вариациях: Standart, Deluxe и Ascended. В первую войдёт только базовая версия Godfall, во вторую — базовая версия и первое дополнение, а в третью — базовая версия, дополнения и различные косметические предметы.

Напомним, релиз Godfall ожидается в конце 2020 года. Разработчики и издатель пока не назвали точную дату.

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