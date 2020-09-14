Мурманск, , 10:30 — REGNUM В Мурманской области подвели итоги исследования иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Как сообщили ИА REGNUM в штабе, треть жителей Мурманской области, прошедших тест на антитела, имеют иммунитет к опасной инфекции.

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В изучении популяционного иммунитета участвовало 3117 волонтеров, у 31,8% из них антитела к коронавирусу. В других регионах России, где проходило исследование на антитела, этот показатель варьируется от 4,3% до 50,2%.

«Мы видим, что по Мурманскому региону уровень иммунитета достаточно высокий в сравнении с другими регионами, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. — Исследование проводилось с целью выяснить вырабатываются ли антитела к вирусу вообще. Сейчас мы видим, что коллективный иммунитет формируется, а это значит, что прививки могут быть эффективными».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории Мурманской области было выявлено 13 695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.