Якутск, , 10:35 — REGNUM В Якутии профессор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), кандидат исторических наук Анатолий Алексеев чуть не умер от заражения коронавирусом. Он просил об эвтаназии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Историю о том, как мужчина справился с COVID-19, рассказали местные СМИ, после публикаций пожилого человека стали лечить.

72-летний Анатолий Алексеев заболел 24 августа, пишет News.Ykt.Ru. Была постоянная температура 37,8−37,9 градуса, слабость, мужчина не мог удерживать равновесие, падал. Появились проблемы с дыханием, при этом раньше на здоровье не жаловался. По его словам, он сразу понял, что у него коронавирус.

«Мы позвонили в скорую, на что нам ответили, что мест в больницах нет, и посоветовали лечиться дома. Звонили в поликлинику ЯФАН, где мы прикреплены, но там либо не брали трубку, либо попадали на дежурного, который ничего не знал и говорил, что все врачи на выезде. 15 дней я лежал дома, похудел на семь килограмм. Никакой медицинской помощи оказано не было, анализы и тесты на коронавирус тоже не взяли», — рассказал мужчина.

От безысходности Алексеев попросил министерство здравоохранения Якутии об эвтаназии, которая разрешена сегодня в некоторых странах, по его мнению, эвтаназия это не грех, пишет Sakhaday.ru.

«Двух смертей не бывает, одной не миновать. В больницу нас не берут. Старики не нужны обществу. Я же не сам себя убиваю», — рассуждал измученный мужчина.

В итоге он позвонил своему другу-врачу и сказал, что умирает. Друг сам позвонил в скорую, которая отвезла его на КТ. Результаты показали, что у мужчины двухсторонняя пневмония и более 50% лёгких поражены.

«Взяли мазки на коронавирус и поставили диагноз COVID-19. И… отвезли обратно меня домой. На следующий день пришли медики из ЯФАН. Выписали 6−8 таблеток типа «Арбидола». Но моё состояние лучше не становилось.

В итоге 8 сентября меня госпитализировали в Гериатрический центр. Тут я постепенно начал идти на поправку. Большое спасибо врачам и медсёстрам этого центра за внимательное отношение. Здесь я должен пробыть до полного выздоровления», — цитирует издание больного.

Анатолий Алексеев настойчиво просил врачей обследовать и его супругу. КТ показала у нее 30% поражение лёгких. Её обещали 14 сентября положить в Гериатрический центр.

«После всего пережитого я твёрдо уверен, что в домашних условиях коронавирусную инфекцию нельзя лечить», — добавили профессор.

Оперативный штаб по коронавирусу в Якутии направил материалы о затянутых сроках госпитализации Алексеева в Роспотребнадзор для оценки ситуации и действий уполномоченных врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию 14 сентября превысило 40,9 млн.