Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM С 83-летием со дня образования Ростовской области поздравила жителей Донского края спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 14 сентября.

«Эта земля сыграла значимую роль в укреплении российской государственности, взрастила немало отважных защитников Отечества, выдающихся деятелей культуры и искусства, спортсменов и учёных. Среди них — признанные литературные гении Антон Чехов и Михаил Шолохов, всемирно известные музыканты Гнесины и Юрий Башмет», — сказано в телеграмме.

Также отмечен экономический и кадровый потенциал Ростовской области, которые позволяют региону реализовывать в том числе крупные инвестиционные проекты. Матвиенко уверена, что жителям Дона удастся сохранить и преумножить славные традиции, заложенные предыдущими поколениями.