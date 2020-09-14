Фриско, США, , 10:25 — REGNUM В конце 2020 году компания Gearbox Software планирует выпустить пятое дополнение для игры Borderlands 3. Об этом 13 сентября сообщила «Игромания».

Издание отмечает, что дополнение добавит в игру уникальный режим, а также новые ветки навыков для каждого персонажа. Например, охотник З4ЛП теперь сможет призывать себе на помощь Грузчика компании «Гиперион».

Напомним, Borderlands 3 — это популярная игра в жанре «ролевого шутера» от американской компании Gearbox Software. Её релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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