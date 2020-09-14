Кунгур, Пермский край, , 10:25 — REGNUM В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве пожилой женщины. Пенсионерку разрубили топором. Материалы переданы в суд, сообщает СУ СКР по региону.

В убийстве обвинили сына погибшей 78-летней женщины. По версии следствия, 52-летний житель Кунгура дома употреблял алкоголь, на что мать высказала претензии. Возникла ссора. Мужчина взял топор и нанес матери удары.

Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Житель Кунгура заключен под стражу.