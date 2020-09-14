Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Ученику школы № 140 в Екатеринбурге пришлось отправиться домой после того, как его мать запретила проводить ему термометрию. Об этом заявила сама родительница.

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По словам матери, она «не доверяет тепловизорам». Женщина направила руководству школы письменный отказ от дистанционной термометрии.

«Мы договорились, что мой ребенок будет посещать занятия, я буду приносить свой термометр», — сказала женщина порталу «Е1».

Однако ребёнку все равно измерили температуру тепловизором. Мать попыталась пройти в школу, у неё это не удалось, после чего женщину вместе с сыном отпустили из здания.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские школы обязали проводить термометрию на входе.

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