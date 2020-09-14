Челябинск, , 10:18 — REGNUM В Челябинской области за 13 сентября обнаружено ещё 73 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Среди них пятеро школьников. Всего к утру 14 сентября в регионе подтверждено 15 455 фактов заражения. С COVID-19 находятся на лечении 2803 человека. Выписаны за сутки 47.

С начала пандемии выздоровели и были выписаны уже 12 186 пациентов.