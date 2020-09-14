Мбандака, , 10:34 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что вспышка лихорадки Эбола в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго может распространиться через границы. Об этом сообщает VOA Swahili.

По последним данным, число заболевших Эболой в провинции составило 113 человек, в том числе 48 умерших. Болезнь распространилась на 12 из 17 зон здравоохранения провинции.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что это увеличивает вероятность того, что вспышка заболевания может распространиться на другую страну. Пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чайб сообщила VOA, что риск возрос из-за того, что Мбандака, столица Экваториальной провинции, также пострадала от вспышки болезни.

«Население также очень высокомобильно», — сказала Чайб. «Мбандака, например, является стратегическим центром на реке Конго, и существуют страхи и стигматизация, связанные с этой болезнью», — добавила она.

Чайб сказал, что опасность распространения болезни из Мбандаки в столицу ДРК Киншасу вдоль оживленного речного маршрута вызывает озабоченность.

«Это делает трансграничное сотрудничество между ДРК и Республики Конго более важным, чем когда-либо, и потребует координации в области эпиднадзора и усилий по скринингу путешественников», — сказала она.