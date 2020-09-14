Варшава, , 10:15 — REGNUM В Кельце (центр Свентокшиского воеводства в Польше) представители местной ячейки правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») предложили назвать одну из улиц города именем Корнела Моравецкого — национал-консервативного польского политика, в прошлом известного борца с коммунистическим режимом, отца нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

«Для Моравецкого всегда были важны такие ценности, как добро, справедливость и закон. Он выразил важный тезис на первом заседании Сейма 8-го созыва, что закон, созданный против людей, является беззаконным», — отметил депутат Кшиштоф Липец, глава «ПиС» в Свентокшиском воеводстве.

Однако местные активисты из оппозиционного «Комитета защиты демократии» выступили резко против инициативы:

«Напомним, что в ноябре 2015 года, когда только пришедшая к власти «ПиС» начала демонтировать верховенство закона и нарушила конституцию, Корнел Моравецкий по этому поводу сказал, «благо нации выше закона». Эти слова очень напоминают речи нацистских сановников, которые таким образом оправдывали построение фашистского режима в довоенной Германии».

Кроме того, оппозиционеры заявили, что в Кельце «ПиС» на набрали большинство, поэтому «не стоит национал-консерваторам там навязывать свою идеологическую повестку».