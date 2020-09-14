Черкесск, , 10:12 — REGNUM Жительница Карачаево-Черкесии ответит в суде за помощь террористам. В отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время уже передано для рассмотрения в Южный окружной военный суд, сообщили 14 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено следствием, в течение четырех месяцев, начиная с сентября 2019 года, обвиняемая пересылала денежные средства для организации деятельности международной террористической организации. Общая сумма средств, переведенная на счета боевиков, составила более 131 тыс. рублей. Факт преступления был установлен сотрудниками управления ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленница была задержана, ей предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности. Приговор в отношении подозреваемой вынесет суд в Ростове-на-Дону.