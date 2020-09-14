Женева, Швейцария, , 10:11 — REGNUM В Европе из-за коронавируса число смертей осенью увеличится, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — цитирует его AFP.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за прошедшие сутки выявлено почти 308 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 307 930 случаев. Это рекордное значение с начала пандемии.

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