Ставрополь, , 10:13 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье к утру 14 сентября достигло 271, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За прошедшие выходные (12 и 13 сентября) в регионе умерли шесть человек с подтвержденным диагнозом.

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С начала пандемии на Ставрополье провели более 467 тыс. тестов на COVID-19, зарегистрировали почти 13,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние двое суток в регионе выявили 273 носителя инфекции.

Выздоровели на Ставрополье к настоящему времени почти 9,5 тыс. человек с COVID-19 (+72 за выходные), или 68,8% заразившихся. Под наблюдением медиков остаются более 4 тыс. инфицированных.