Омск, , 10:03 — REGNUM В Омской области, по данным на 11 сентября, открыты и работают в очном формате более 700 образовательных организаций общего образования. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в областном министерстве образования.

Пустой класс Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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В 15 школах Омска на карантин закрыты отдельные классы. Причина — выявление острой респираторной вирусной инфекции.

В школах Омска №133, 135, а также в гимназии №43 закрыты на карантин по одному классу по причине выявления коронавируса. Кроме того, из-за коронавируса на карантин закрыта Знаменская средняя школа. Находящиеся на карантине школьники учатся в дистанционном формате.

Что касается дошкольных организаций, к 11 сентября на карантин из-за коронавируса были закрыты Муромцевский детский сад № 4, детский сад № 245 в Омске, две группы из четырёх в детсаду «Родничок» Крутинского района.

В Омской области свыше 400 детсадов продолжают работать в очном формате.

Напомним, в Омской области по состоянию на 13 сентября коронавирус был выявлен у 9930 человек.

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