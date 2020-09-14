Новый Орлеан, США, , 10:10 — REGNUM Предписание жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана), в котором проживает примерно 390 тыс. человек, дали власти города из-за сформировавшегося ранее в Атлантике тропического шторма «Салли». Об этом 14 сентября сообщает портал Axios.

По информации журналистов портала, также предписания об эвакуации были сделаны в некоторых других городах, расположенных на юге Луизианы, включая город Морган-Сити, в котором проживает около 15 тысяч человек.

Также уточняется, что синоптики ожидают усиления шторма до урагана и в настоящее время скорость ветра в нем достигает 26,3 м/с и продолжает увеличиваться, при этом «Салли» продвигается в северо-западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося к побережью штата тропического шторма.

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