Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 82 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 14 сентября: по 16 положительных тестов в Сургуте и Ханты-Мансийск; по 11 — в Октябрьском районе и Нижневартовске.

Всего с начала пандемии в Югре на 14 сентября зарегистрированы 20 665 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 839 человек, 177 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 14 сентября составляет 1,03.