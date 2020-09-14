Москва, , 09:55 — REGNUM Большинство жителей России (76%) заявили, что после отпуска им требуется дополнительный отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.

Так, из тех, кто заявил о необходимости послеотпускного отдыха, 20% сообщили, что он им нужен всегда, еще почти 56% нуждаются в дополнительном отдыхе лишь иногда.

Вместе с тем 24% опрошенных ответили, что успевают полноценно отдохнуть за отпуск и дополнительные выходные будут для них лишними, сообщает ТАСС.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), большинство российских туристов (82%) планируют отправиться за границу, как только закончится пандемия. Лидером желаемых направлений стала Япония. Туда после окончания пандемии хотят поехать 46% туристов. На втором месте желаемых для путешествий стран оказалась Южная Корея (22%), на третьем — Тайвань (17%).

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